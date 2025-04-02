Марин Ле Пен заявила о своих последних президентских выборах

Ле Пен заявила, что для нее выборы президента 2027 года могут стать последними

Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила в интервью газете Le Parisien, что выборы президента во Франции в 2027 году могут стать последними в ее политической карьере.

«В политике никогда не говорят «никогда». Но, думаю, что это будут последние выборы, если меня не выберут [президентом]», — сказала она.

Ле Пен также сообщила, что планирует обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и Конституционный совет Франции.

31 марта Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, также она не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Политик не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

Ле Пен и восемь депутатов от партии признали виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте.

Приговор Ле Пен означает, что она не сможет принять участие в выборах президента Франции в 2027 году.

Ранее во Франции рассказали, когда Ле Пен сможет обжаловать приговор.