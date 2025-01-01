Иностранцам без визы сократили срок пребывания в России

Срок пребывания иностранцев без визы в России сократили до 90 дней за год

Максимальный срок пребывания иностранных граждан на территории России без визы с 1 января 2025 года не сможет превышать 90 дней в течение одного года. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующие поправки были внесены в августе 2024 года в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Ранее иностранцы, не имеющие долгосрочной визы, могли пребывать на российской территории не более 90 дней в течение 180 суток.

В МВД РФ уточнили, что новые условия не коснуться иностранцев, которые приехали в Россию для получения образования, оформили патент, трудовые отношения с работодателем или имеют другой правовой статус.

В конце декабря прошлого года председатель правительства РФ Михаил Мишустин постановил создать в России реестр контролируемых лиц для мигрантов-нарушителей. Иностранцам, которых внесут в реестр, запретят менять место жительства без разрешения полиции, а также покидать границы региона, где они проживают.

Ранее кабмин Азербайджана ужесточил правила пребывания в стране для россиян.