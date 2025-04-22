Швейцария впервые присоединилась к европейским санкциям против российских СМИ. Об этом свидетельствуют данные Государственного секретариата по экономике.

Речь идет о таких СМИ, как EADaily, «Лента», News Front, RuBaltic, «Южный Фронт», «Фонд стратегической культуры», «Красная звезда» и Fondsk. В феврале этого года Евросоюз включил их в 16-й пакет антироссийских санкций.

Швейцария внесла эти издания в свой санкционный список, который вступит в силу с 23 апреля.

До этого сообщалось, что США могут предложить России снятие санкций и инвестиции в российские проекты в арктическом регионе за сотрудничество по Украине. К такому выводу пришло издание аналитического центра «Институт ответственного государственного управления Куинси в Вашингтоне». Известно, что Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Москвой в Арктике из-за наличия у России крупного ледокольного флота.

Ранее США предложили Европе план по Украине с ослаблением санкций против РФ.