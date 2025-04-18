США представили союзникам предложение по урегулированию конфликта на Украине

Bloomberg: США предложили Европе план по Украине с ослаблением санкций против РФ

Соединенные Штаты представили своим союзникам инициативу по разрешению конфликта на Украине, которая включает в себя смягчение санкций против России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в ЕС.

Согласно предложению, конфликт будет заморожен с сохранением текущих линий контроля, а вопрос вступления Украины в НАТО временно снят с повестки. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности «отойти» от переговоров при отсутствии прогресса, тогда как вице-президент Джэй Ди Вэнс выразил оптимизм относительно завершения боевых действий.

«Стремления Киева вступить в НАТО будут сняты с повестки дня», — отметили источники.

Переговоры в Париже включали встречи президента Франции Эммануэля Макрона с спецпредставителем США Стивом Уиткоффом, а также обсуждения с участием Германии, Великобритании и Украины.

В пятницу Рубио заявил, что переговоры об урегулировании не могут продолжаться вечно. Он добавил, что Вашингтон три года поддерживал Киев, но теперь достигнута точка, когда нужно сфокусироваться на другом.

До этого постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что говорить о прекращении огня на Украине на данном этапе просто нереалистично.

Ранее заявление Рубио сочли плохим знаком для Украины.