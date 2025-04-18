Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США представили союзникам предложение по урегулированию конфликта на Украине

Bloomberg: США предложили Европе план по Украине с ослаблением санкций против РФ
close
Shannon Stapleton/Reuters

Соединенные Штаты представили своим союзникам инициативу по разрешению конфликта на Украине, которая включает в себя смягчение санкций против России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в ЕС.

Согласно предложению, конфликт будет заморожен с сохранением текущих линий контроля, а вопрос вступления Украины в НАТО временно снят с повестки. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности «отойти» от переговоров при отсутствии прогресса, тогда как вице-президент Джэй Ди Вэнс выразил оптимизм относительно завершения боевых действий.

«Стремления Киева вступить в НАТО будут сняты с повестки дня», — отметили источники.

Переговоры в Париже включали встречи президента Франции Эммануэля Макрона с спецпредставителем США Стивом Уиткоффом, а также обсуждения с участием Германии, Великобритании и Украины.

В пятницу Рубио заявил, что переговоры об урегулировании не могут продолжаться вечно. Он добавил, что Вашингтон три года поддерживал Киев, но теперь достигнута точка, когда нужно сфокусироваться на другом.

До этого постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что говорить о прекращении огня на Украине на данном этапе просто нереалистично.

Ранее заявление Рубио сочли плохим знаком для Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами