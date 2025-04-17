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В МИД России заявили о готовности к восстановлению дипотношений с Грузией

Захарова: Россия готова к восстановлению дипломатических отношений с Грузией
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Depositphotos

Россия готова к восстановлению дипломатических отношений с Грузией. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, российская сторона готова «идти так далеко, насколько готова идти грузинская сторона» — ограничений для Москвы в этом вопросе нет, и она может дальше развивать взаимовыгодное сотрудничество с Тбилиси.

Дипломат отметила, что Россия остается для Грузии ключевым рынком по многим направлениям, например, виноделию, а РФ является ведущим поставщиком энергоносителей и зерна.

Кроме того, страны имеют общую историю, а также объединены культурой, религиозной составляющей и гуманитарными связями, добавила Захарова.

На прошлой неделе премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о мирном видении отношений с Россией, несмотря на территориальные вопросы.

Он отметил, что между странами в данный момент нет дипломатических отношений, однако Тбилиси и Москва имеют экономическое и торговое партнерство.

Ранее в Грузии указали на препятствие в отношениях с Россией.

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