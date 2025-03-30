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В Пентагоне назвали основного союзника США по сдерживанию Китая

Глава Пентагона Хегсет назвал Японию основным союзником США в сдерживании Китая
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Япония стала основным союзником США в противодействии растущему влиянию Китая. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет на переговорах с японским коллегой Гэном Накатани в Токио, передает агентство Kyodo.

«Япония — наш ключевой партнер в сдерживании агрессивных действий со стороны Китая», — подчеркнул Хегсет.

Накатани, в свою очередь, отметил, что страны продолжат совместную работу над созданием «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

Переговоры стали первыми очными встречами глав оборонных ведомств после назначения Хегсета на пост министра.

30 марта издание The Washington Post писало, что американские военные получили секретное руководство по нацобороне, подписанное Питом Хегсетом. Как сообщает издание, в документе акцент сделан на сдерживание притязаний Китая на Тайвань и укрепление внутренней обороны. Руководство напоминает отчет консервативного аналитического центра Heritage Foundation за прошлый год, а некоторые отрывки полностью его повторяют. WP уточняет, что секретный документ был разослан по Пентагону в середине марта и устанавливает приоритеты для старших должностных сотрудников оборонного ведомства.

Ранее в Финляндии назвали стратегию США по Украине, Ирану и Китаю «блефом».

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