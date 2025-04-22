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В Финляндии высказались о войне с Россией

Профессор Малинен: не знаю финнов, которые бы хотели войны с Россией
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Shutterstock

В Финляндии нет тех, кто хотел бы «воевать против России». Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Я не знаю ни одного финна, который хотел бы пойти воевать против России», — подчеркнул он.

При этом в начале апреля заведующий кафедрой Европейских исследований Факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Худолей заявлял, что власти Финляндии могли выйти из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин из-за желания установить минные ограждения на границе с Россией.

По словам политолога, финские власти планируют увеличить бюджет на оборону, и в этом вопросе у страны нет проблем. Кроме того, соответствующие инициативы пользуются поддержкой среди населения.

Ранее президент Финляндии пожаловался на итоги советско-финской войны.

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