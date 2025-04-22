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Российский депутат прокомментировал возможный отказ Украины от 20% территории

Депутат Госдумы Чепа: РФ устроит отказ Украины от 20% территории только де-юре
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Москва согласится подписать мирный договор с Киевом, если он признает российскую юрисдикцию над новыми регионами в юридическом порядке. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа.

Таким образом он прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о готовности Украины отказаться от 20% территории, пока они будут считаться частью РФ лишь де-факто.

По словам парламентария, Москва собирается внимательно изучать эту инициативу. Он подчеркнул, что в данный момент российское руководство заинтересовано только в признании новых регионов де-юре.

«В 20% как раз входят Донбасс, Запорожье и Херсонская область», — добавил Чепа.

Он уточнил, что пока неизвестно, касается ли данная инициатива признания юрисдикции РФ над Крымским полуостровом.

22 апреля газета The New York Post со ссылкой на источник сообщила о готовности Украины отказаться от 20% территории при условии, что западные государства не станут признавать их частью РФ в юридическом порядке. Как отметили журналисты, признание российской юрисдикции над новыми регионами де-факто будет означать, что Киев «не собирается отдать их навсегда».

Ранее президенту США Дональду Трампу задали вопрос о возможности признания Крыма частью РФ.

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