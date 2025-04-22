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В Госдуме оценили мирный план Трампа по Украине

Депутат ГД Красов: предложения Запада по Украине не устраняют причин конфликта
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Максим Блинов/РИА Новости

Все мирные предложения Запада по Украине направлены на то, чтобы затянуть конфликт, они не устраняют первопричины украинского кризиса. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, комментируя сообщения о плане президента США Дональда Трампа по Украине.

«Все предложения в данном моменте от Соединенных Штатов Америки и все предложения от руководства европейских стран направлены прежде всего на затяжку конфликта на Украине <…> Предложение… наших западных коллег, представляющих Европейский cоюз и новую администрацию Трампа, не устраняет первопричину этого конфликта», — подчеркнул он.

По словам Красова, на Западе не слышат президента России Владимира Путина и главу МИД РФ Сергея Лаврова, которые говорят о необходимости устранить первопричину кризиса. Депутат заявил о важности денацификации и демилитаризации Украины.

Предлагаемые Западом меры, считает Красов, отложат конфликт на некоторое время, но не решат его.

«Пока Украина не будет денацифицирована, конфликт так и будет продолжаться», — подытожил он.

22 апреля газета The New York Post со ссылкой на источники писала, что Трамп в течение трех дней раскроет свой мирный план по Украине, который может включать размещение европейских миротворцев в этой стране и их финансовую поддержку со стороны Вашингтона.

Ранее посол США на Украине обратилась к американцам и украинцам перед своей отставкой.

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