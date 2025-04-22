Стало известно, какое наследство мог оставить Зураб Церетели

Годовой доход художника-монументалиста Зураба Церетели, которого не стало 22 апреля, превышал 60 млн рублей. Об этом сообщает aif.ru.

Как сообщает издание, у скульптора в собственности находилась недвижимость площадью около 57 тыс. кв. м и парк элитных автомобилей (пять Mercedes, один Bentley и два Rolls-Royce). Также, отмечает aif.ru, Церетели оставил в наследство свыше 5 тыс. произведений искусства, среди которых и скульптуры, и фрески, и картины.

О том, что Церетели не стало на 92-м году жизни, сообщил помощник художника Сергей Шагулашвили. Среди ключевых работ скульптора — московский памятник Петру I, монумент «Дружба навеки», памятник жертвам терактов в США 1993-го и 11 сентября 2001-го «Слеза скорби» и многое другое.

На данный момент семья творца не объявила, где и когда пройдет прощание с Зурабом Церетели.

Накануне Life со ссылкой на SHOT сообщил, что Зураба Церетели не стало из-за остановки сердца. Близкие сообщили, что у художника было только несколько «проблем со здоровьем, характерных для такого возраста».

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