Главный порок Запада в отношениях с Россией состоит в том, что европейские страны и Соединенные Штаты при экс-президенте США Джо Байдене вышли из диалога с Москвой. Об этом РИА Новости заявил член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.

«Главный же порок в антироссийской политике Запада, которая дает плачевные и прямо противоположные искомым результаты, сводится к тому, на что последовательно указывал Генри Киссинджер: в любой стратегии не надо делать ставку на достижение окончательных целей (в данном случае на «смену режима» в России и ее расчленение) и при любых обстоятельствах не выходить из процесса диалога с противником», — подчеркнул он.

Именно при администрации Байдена США и Европа сознательно отказались от продолжения диалога с Россией, взяв курс на нанесение ей стратегического поражения, напомнил Яковенко.

21 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что последние встречи представителей Соединенных Штатов со своими коллегами из Российской Федерации и Украины были «очень хорошими».

Переговоры, касающиеся урегулирования украинского конфликта, с участием представителей Вашингтона, Киева и стран Европы, стартуют 22 апреля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Это станет продолжением консультаций, проходивших в Париже на прошлой неделе. По его словам, основной темой переговоров станет выработка общей позиции сторон, которую затем представят российским властям.

Ранее сообщалось, что США намерены достичь прекращения огня на Украине в ближайшие недели.