Депутат Рады сообщил дату начала переговоров по Украине в Лондоне

Переговоры, касающиеся урегулирования украинского конфликта, с участием представителей Вашингтона, Киева и стран Европы, стартуют 22 апреля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«По моей информации, мирные консультации по ситуации в Украине начнутся в Лондоне уже завтра. Украинская делегация примет участие. Это станет продолжением консультаций, проходивших в Париже на прошлой неделе», — заявил парламентарий.

По его словам, основной темой переговоров станет выработка общей позиции сторон, которую затем озвучат российским властям.

По информации The Wall Street Journal, на встрече в Париже 17 апреля американская делегация представила украинской стороне конфиденциальный документ с предложениями по урегулированию конфликта.

Источники издания утверждают, что в документе говорится о том, что Вашингтон может признать Крым российским, а Украина должна будет отказаться от планов вступить в НАТО. Также предлагается создать вокруг Запорожской АЭС нейтральную территорию, которая могла бы находиться под контролем США.

Ранее сообщалось, что США намерены достичь прекращения огня на Украине в ближайшие недели.