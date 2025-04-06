Посол США заявила о ракетном ударе по Украине со стороны ВС РФ

Посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что республика находится под ударом баллистических и крылатых ракет со стороны России. Публикация появилась в ее Telegram-канале.

«По состоянию на 6:30 утра Киев и остальная Украина остаются под ударом баллистических и крылатых ракет со стороны России. Громкие взрывы в столице и сообщения об атаках в нескольких городах», — написала Бринк.

До этого воздушная тревога второй раз за ночь была объявлена на всей территории Украины. Известно, что сирены сработали в Николаевской и Одесской областях.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи

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