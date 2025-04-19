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В Раде ответили на разговоры о признании новых территорий и Крыма российскими

Гончаренко: США не будут признавать российскими утраченные Украиной территории
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединенные Штаты не будут признавать потерянные Украиной территории российскими. С таким утверждением выступил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«США не будут признавать украинские оккупированные территории — российскими. Все, с кем я общался в администрации Трампа говорят, что это невозможно», — утверждает он.

В то же время сообщения СМИ о возможных намерениях Соединенных Штатов признать воссоединенные территории России Гончаренко назвал «либеральными медиа», которые действуют в интересах демократической партии США.

При этом, как считает депутат, никто в администрации президента США Дональда Трампа не общается с ними «и тем более не рассказывает о том, как идут переговоры».

Администрация Трампа допускает признание российского контроля над Крымом в составе более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Потенциальная уступка рассматривается в контексте инициативы Вашингтона по прекращению боевых действий на Украине и созданию «контуров прочного мира», которые Госдепартамент представил союзникам на этой неделе. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее спецпосланник Трампа обсуждал в России вопрос территорий Украины.

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