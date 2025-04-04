Зеленский обозначил красные линии в мирных переговорах

Сокращение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) является красной линией в переговорах о мирном урегулировании. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает издание «Украинская правда».

«Для нас приоритет — сильная наша армия. Поэтому это красные линии — никаких уменьшений в разы нашей армии», — сказал он.

Зеленский также отметил, что после окончания боевых действий Киев рассчитывает увеличить укомплектование ВСУ и модернизировать армию.

3 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что РФ и Украина активно сотрудничают с американскими властями в вопросе урегулирования конфликта. Как сказал хозяин Белого дома, завершение боевых действий — это «вопрос человечности». В связи с этим он призвал срочно принять меры для прекращения огня.

За день до этого специальный представитель американского лидера Кит Келлог выразил уверенность, что боевые действия на Украине приближаются к этапу прекращения огня. Но, по его словам, сначала Москва и Киев должны достичь взаимных соглашений.

Ранее в администрации США оценили возможность добиться прекращения огня на Украине к Пасхе.