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Зеленский обозначил красные линии в мирных переговорах

Зеленский: сокращение ВСУ является красной линией при достижении мира
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Brian Snyder/Reuters

Сокращение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) является красной линией в переговорах о мирном урегулировании. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает издание «Украинская правда».

«Для нас приоритет — сильная наша армия. Поэтому это красные линии — никаких уменьшений в разы нашей армии», — сказал он.

Зеленский также отметил, что после окончания боевых действий Киев рассчитывает увеличить укомплектование ВСУ и модернизировать армию.

3 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что РФ и Украина активно сотрудничают с американскими властями в вопросе урегулирования конфликта. Как сказал хозяин Белого дома, завершение боевых действий — это «вопрос человечности». В связи с этим он призвал срочно принять меры для прекращения огня.

За день до этого специальный представитель американского лидера Кит Келлог выразил уверенность, что боевые действия на Украине приближаются к этапу прекращения огня. Но, по его словам, сначала Москва и Киев должны достичь взаимных соглашений.

Ранее в администрации США оценили возможность добиться прекращения огня на Украине к Пасхе.

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Переговоры о мире на Украине
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