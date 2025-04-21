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В США рассказали, кто является самым влиятельным человеком после Трампа

Bloomberg назвал главу бюджетного управления США самым влиятельным после Трампа
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Nathan Howard/Reuters

Руководитель административно-бюджетного управления (OMB) Белого дома Соединенных Штатов Рассел Воут — это самый влиятельный человек в стране после Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Никто в Вашингтоне не владеет цифрами и процессом управления федеральным правительством лучше, чем Расс Воут. Он один из важнейших архитекторов реструктуризации правительства США при Трампе», — сказал экс-советник Трампа Стивен Бэннон.

Агентство также отмечает, что Воут является соавтором «Проекта 2025», доклада о реформировании правительства Штатов, который стал «чем-то вроде Библии» для Трампа. Так, в рамках этого документа поддерживается закрытие министерства образования, введение пошлин и установление контроля над Гренландией.

Кроме того, с Воутом регулярно советуется Илон Маск, хотя «они очень разные», пишут журналисты.

До этого газета Washington Post со ссылкой на источник сообщила, что Маск хочет покинуть работу в американском правительстве, потому что «устал отражать то, что он считает кучей отвратительных и неэтичных атак со стороны левых».

Ранее сообщалось, что Трамп поддержал шефа Пентагона после утечки данных США об ударе по Йемену.

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