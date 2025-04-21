Путин заявил о попадании западного оружия, поставляемого Украине, на «черные рынки»

Вооружение, которое Запад поставляет Украине, попадает на «черные рынки». Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ, пишет РИА Новости.

«Поставки оружия, которые там (на Украине. — прим. ред.) осуществляются из западных стран, это оружие оказывается на черных международных рынках. То там, то в Африке всплывут, то еще где-то на Ближнем Востоке», — сказал глава государства.

Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают мирному урегулированию конфликта, а также создают угрозу столкновения РФ со странами НАТО.

До этого заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что около 20% поставляемого Украине странами Запада оружия идет на черный рынок. По его словам, утечка происходит в первые две недели после попадания в республику.

В 2023 году заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов говорил, что у Совбеза РФ возник вопрос к США, а также к другим странам Запада, как поставленное на Украину и в Афганистан оружие оказалось на черном рынке Ближнего Востока.

Ранее Пентагон признал факты хищения части переданного Украине западного оружия.