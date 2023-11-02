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В РФ поинтересовались у Запада, как оружие с Украины пришло на черный рынок Ближнего Востока

СБ РФ поднял вопрос о происхождении оружия с Украины на Ближнем Востоке

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Минобороны РФ

У Совета безопасности Российской Федерации возник вопрос к США, а также к другим странам Запада, как поставленное оружие на Украину и Афганистан оказалось на черном рынке Ближнего Востока. Об этом заявил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов в интервью РИА Новости.

«К США и ряду стран ЕС действительно накопилось немало вопросов о том, почему поставленное ими в Афганистан или на Украину оружие оказалось на черном рынке, что мы четко видим на примере Ближнего Востока», — цитирует агентство представителя России.

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции после визита в Киргизию на саммит СНГ заявил, что, вероятно, оружие с Украины попало на Ближний Восток через черный рынок.

По словам главы государства, он сомневается в поставках оружия с Украины, но не сомневается в том, что происходит утечка оружия из этой страны. Уровень коррупции в Украине очень высок, указал Путин. Черный рынок формируется таким образом, что есть много желающих купить оружие, а на Украине много желающих продать, добавил глава государства.

Путин также отметил, что «продают все, что можно продать». Он выразил сомнения в том, что такие решения принимаются на уровне руководства страны.

Говоря об эскалации арабо-израильского конфликта, президент России отметил, что Израиль столкнулся с беспрецедентной атакой и отвечает масштабно и «тоже достаточно жестокими методами».

Ранее Небензя оценил нормализацию связей Израиля и арабских стран за счет Палестины.

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