Более тысячи заявок подали на участие в программе «Герои Дона»

Ветераны и участники специальной военной операции (СВО) подали свыше 1,1 тыс. заявок на участие в региональной образовательной программе «Герои Дона». Об этом временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале.

«Завершился первый этап программы «Герои Дона». Мы получили 1102 заявки от желающих принять в ней участие», — рассказал он.

По его словам, среди них 602 заявки от действующих участников СВО, 315 — от ветеранов спецоперации. Слюсарь добавил, что 31 заявка поступила «от наших защитниц».

4 марта Слюсарь сообщил, что участник специальной военной операции Дмитрий Водолацкий стал заместителем губернатора Ростовской области. По словам Слюсаря, Водолацкий будет курировать вопросы обеспечения государственной политики в сфере территориальной обороны. Также в его обязанности будет входить взаимодействие с военными, пограничными и таможенными органами.

Ранее Александра Скрябина назначили первым замглавы администрации Ростова-на-Дону.