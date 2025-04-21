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Политолог оценил планы скандинавских стран объединить военные ресурсы из-за РФ

Политолог Фельдман: Скандинавия занимает наиболее русофобскую позицию в Европе
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Adrien Courant/Etat Major des Armees/AP

Кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в беседе с газетой «Известия» прокомментировал сообщения о том, что скандинавские страны объединяют свои военные ресурсы из-за стремления противостоять России. По его мнению, такое поведение государств Северной Европы говорит о том, что они уже не полагаются целиком на блок НАТО, который с возвращением Дональда Трампа в Белый дом «перестал казаться монолитом».

«Исторически скандинавские страны занимают наиболее русофобскую позицию в Европе. Они всерьез полагают, что Балтийский регион в ближайшей перспективе станет ареной боевых действий между Россией и НАТО. В условиях постепенного отстранения США от проблем европейской безопасности скандинавы решили научиться самостоятельно защищать себя», — сказал эксперт.

Согласно его прогнозам, внутри Североатлантического альянса будут возникать военные блоки, способные действовать агрессивно.

Как сообщает The Wall Street Journal, Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания начали объединять усилия для того, чтобы «противостоять как российской агрессии, так и неопределенным гарантиям безопасности со стороны Белого дома». Издание отмечает, что в 2024 году страны создали концепцию до 2030 года в рамках Северного оборонного сотрудничества, а в 2023-м — объединенное воздушное командование.

Ранее посол России заявил, что Дания «провоцирует неконтролируемую эскалацию» на Украине.

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