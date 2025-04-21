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СМИ сообщили об объединении военного сотрудничества скандинавских стран из-за России

WSJ: скандинавские страны объединяют военные ресурсы из-за России
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IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Скандинавские страны объединяют свои военные ресурсы из-за стремления противостоять России. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что ШвецияНорвегияФинляндия и Дания начали объединять усилия для того, чтобы «противостоять как российской агрессии, так и неопределенным гарантиям безопасности со стороны Белого дома». В 2024 году страны создали концепцию до 2030 года в рамках Северного оборонного сотрудничества, а в 2023 — объединенное воздушное командование.

По словам экс-генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, скандинавские страны осознали важность углубления военного сотрудничества.

По мнению доцента Королевского оборонного колледжа Дании Петера Якобсена, государства потеряли веру в США и не могут защитить себя. Он считает, что союз стран Северной Европы мог бы стать альтернативой НАТО.

До этого сообщалось, что восточноевропейские страны рассматривают возможность создания «стены дронов» вдоль границы с Россией для защиты от агрессии.

Ранее Дуда оценил слова Нарышкина о том, что Польша пострадает первой при нападении НАТО.

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