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В РПЦ оценили личность папы Римского Франциска

Священник Игумнов: для папы Франциска было приоритетом взаимодействие с РПЦ
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Martin Cossarini/Reuters

Для папы Римского Франциска одним из приоритетов было взаимодействие с православным миром. Об этом в интервью kp.ru сообщил секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межхристианским отношениям отец Стефан (Игумнов).

Он отметил, что Римско-католическая церковь и Русская православная церковь — крупнейшие христианские общины в мире. По словам священника, Москва и Ватикан совместно работали над вопросами в гуманитарной и иных сферах.

«Новую страницу во взаимоотношениях между Русской православной церковью и католическим миром открыла историческая встреча Святейшего Патриарха Кирилла и Папы Франциска в 2016 году. <...> Именно в Гаване предстоятель РПЦ предложил Папе Франциску сосредоточиться на решении самых насущных вопросов, касающихся острых потребностей людей», — напомнил представитель РПЦ.

Папа Римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо) скончался 21 апреля. Ему было 88 лет.

Понтифик больше месяца находился в больнице с бронхитом. Во время болезни его состояние ухудшилось. Франциска подключали к аппарату ИВЛ. В конце марта — выписали.

Франциск — папа Римский с 2013 года. Он сменил на этом посту Бенедикта XVI, который отрекся от престола из-за проблем со здоровьем.

Ранее в посольстве раскрыли, как папа Римский Франциск относился к России.

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