Минкоммерции КНР предупредило о рисках «закона джунглей» в мировой торговле

Минкоммерции КНР заявило, что все страны пострадают, если мировая торговля скатится к «закону джунглей» с гегемонизмом и протекционизмом. Об этом сообщило ведомство, комментируя тарифную политику администрации Дональда Трампа.

В заявлении министерства подчеркивается, что односторонние действия и протекционизм несут риски для всех участников международной торговли.

«Как только сильный начнет охотиться на слабого, жертвами станут все», — отметили в ведомстве.

Пекин также выразил решимость противодействовать сделкам, которые наносят ущерб интересам Китая, пообещав «твердые ответные меры» в таких случаях.

«Никто не застрахован от последствий протекционизма. КНР не смирится с ущемлением своих интересов и даст адекватный ответ», — заявили в Минкоммерции.

2 апреля Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее Минэкономразвития оценило риски и возможности глобальной торговой войны для России.