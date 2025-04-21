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Журналисты оценили вероятность вступления Канады в ЕС

Politico: Канада теоретически может вступить в Европейский союз
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Global Look Press

Канада теоретически может вступить в Европейский союз. Об этом пишет издание Politico.

Подчеркивается, что вхождение страны в интеграционное объединение все же остается маловероятным, однако исключать эту возможность нельзя. За евроинтеграцию выступают 44% граждан Канады, в то время как против — только 34%. Отмечается, что определения европейского государства в Договоре о ЕС нет, а у нескольких стран Евросоюза есть заморские территории в Карибском море, Тихом океане и Арктике.

«[Канада] ближе к европейским ценностям, органам власти и политике, чем многие из текущих стран-кандидатов», — отметил профессор европейской политики в Швейцарской высшей технической школе Цюриха Франк Шиммельфенниг.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что ЕС и Канаду ждут новые пошлины за сотрудничество против США.

4 марта администрация президента США ввела таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики. С 12 марта ввоз алюминия и стали в США облагается пошлинами в 25%, что, в частности, затронуло поставки из Великобритании, Евросоюза, Канады и Мексики.

Ранее в Евросоюзе назвали сроки присоединения Украины.

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