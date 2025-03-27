Трамп пригрозил наказать ЕС и Канаду за сотрудничество против США

Трамп заявил, что ЕС и Канаду ждут новые пошлины за сотрудничество против США

Президент США Дональд Трамп заявил, что ЕС и Канаду ждут новые пошлины за сотрудничество против США. Его слова приводит ТАСС.

«Если Евросоюз решит сотрудничать с Канадой, чтобы нанести экономический ущерб США, то в ответ я введу против них масштабные пошлины — гораздо более жесткие, чем запланированные сейчас», — заявил американский лидер.

При этом он отметил, что США являются «лучшим другом» Евросоюза и Канады, а потому их защита соответствует их же интересам.

4 марта администрация президента США ввела таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики, а также увеличила пошлины на товары из Китая с 10 до 20%. С 12 марта ввоз алюминия и стали в США облагается пошлинами в 25%, что, в частности, затронуло поставки из Великобритании, Евросоюза, Канады и Мексики.

27 марта Трамп анонсировал пошлины 25% на автомобили, произведенные за пределами страны.

Ранее Трамп заявил о намерении ввести пошлины на импортные медикаменты.