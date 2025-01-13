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Хинштейн запретил курским чиновникам чистить комментарии в соцсетях

Врио главы Курской области Хинштейн запретил чиновникам редактировать соцсети
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Врио главы Курской области Александр Хинштейн запретил чиновникам удалять комментарии и редактировать записи в социальных сетях. Об этом он заявил во время заседания правительства региона, запись которого размещена в аккаунте правительства Курской области во «ВКонтакте».

В своем обращении врио губернатора попросил подчиненных создать страницы в соцсетях и обратил внимание на то, что некоторые из чиновников ограничили возможность писать комментарии к записям. Хинштейн дал им неделю на то, чтобы открыть комментарии к записям.

«Если вопрос сформулирован корректно, но неприятно для вас, какие бы эмоции у вас ни возникали, вы на него должны отвечать», — заявил он.

До этого Хинштейн сообщил, что Минобороны России подготовило первый список из 158 населенных пунктов в приграничной Курской области, которые будут обследованы специальными комиссиями.

Он отметил, что, согласно данным местных властей, как минимум в 16 из этих населенных пунктов в четырех районах Курской области имеются дома, поврежденные или разрушенные в результате действий украинских вооруженных сил.

Ранее танк Abrams заметили на дороге в Курской области.

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