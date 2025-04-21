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Академик призвал восстановить СНВ-3, чтобы избежать «конца истории»

Академик РАН Арбатов: нужно восстановить СНВ-3, чтобы избежать конца истории
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РИА «Новости»

Академик РАН Алексей Арбатов заявил, что восстановление Договора СНВ-3 между Россией и США откроет путь к новым соглашениям в сфере контроля над вооружениями. Об этом он написал в статье для журнала «Современная Европа», подчеркнув необходимость вовлечения других ядерных государств.

Договор СНВ-3, приостановленный Россией в 2023 году, ограничивает число развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц и носителей — до 700 для каждой стороны. Арбатов отметил, что его возобновление поможет укрепить режим нераспространения и стабилизировать международную безопасность. Ученый предупредил, что нынешний кризис усугубляется конфронтацией России и Запада из-за Украины, но «рано или поздно боевые действия прекратятся, и потребуется мирное урегулирование».

«Переход через ядерный порог ведет не к эскалации, а к спонтанным массированным ударам. Альтернатива миру — новая мировая война с чудовищными последствиями», — подчеркнул Арбатов.

Основными задачами, по мнению академика, являются адаптация контроля над вооружениями к многополярности для предотвращения расширения «ядерного клуба», вовлечение всех постоянных членов СБ ООН (включая Китай, Францию, Великобританию) в процесс ограничения ядерных арсеналов, сохранение СНВ-3 как условия для переговоров о новом соглашении до 2026 года.

Дмитрий Медведев обвинил «США и их союзников» в провале подписанного 15 лет назад договора о стратегических вооружениях. По его словам, решение Запада «вести необъявленную войну» против России поставило мир на грань третьей мировой, и теперь ядерное разоружение невозможно в течение ближайших десятилетий — даже в случае завершения конфликта на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин напомнил о необходимости решить с США вопрос о СНВ-3.

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