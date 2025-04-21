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Китай ответил на заявления о планах США по экономической изоляции

Минкоммерции КНР: Пекин не приемлет сделок, заключаемых за счет его интересов
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Kurt Amthor/Global Look Press

Китай не принимает сделки, которые могут ущемлять его интересы со стороны других стран, и в случае таких действий Пекин готов предпринять соответствующие контрмеры. Об этом говорится в заявлении министерства коммерции КНР, комментирующем планы США по экономической изоляции Китая.

«Китай уважает стремление всех сторон решать торгово-экономические споры с США через равноправные консультации», — отмечается в заявлении на сайте министерства.

В документе подчеркивается, что все стороны должны действовать справедливо в вопросе «взаимных пошлин» и защищать международные торгово-экономические нормы и многостороннюю торговую систему.

«Важно отметить, что Китай категорически против любых сделок, которые наносят ущерб его интересам. В случае таких действий Китай не останется в стороне и примет адекватные контрмеры. У Китая есть решимость и ресурсы для защиты своих интересов», — говорится в заявлении.

До этого Минкоммерции КНР заявило, что все страны пострадают, если мировая торговля скатится к «закону джунглей» с гегемонизмом и протекционизмом.

2 апреля Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее стало известно, почему Трамп приостановил ввод пошлин для десятков стран.

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