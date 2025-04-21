Премьер-министр Японии сделал подношение в храм, являющийся символом милитаризма

Глава правительства Японии Сигэру Исиба направил подношение синтоистскому храму Ясукуни в Токио, который в странах Азии считается символом милитаризма. Об этом сообщает агентство «Киодо Цусин».

Подношение, которое является украшенной лентами веткой японского вечнозеленого дерева, от имени Исибы было направлено в храм по случаю начала весеннего фестиваля.

При этом, как отмечает, ссылаясь на источники агентство, премьер-министр воздержится от личного посещения Ясукуни, поскольку это вызывает резкую критику в азиатских странах, в первую очередь в КНР и Южной Корее.

Ни один из членов правительства Японии также не выразил намерения лично посетить Ясукуни, хотя подношения храму отправили спикеры обеих палат парламента и несколько министров.

В апреле 2024 года сообщалось, что премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал ритуальное подношение в храм Ясукуни.

Ранее китайцы назвали неуважением посещение храма Ясукуни послом Украины.