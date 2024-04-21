Премьер Японии сделал подношение в храм, ассоциирующийся с милитаризмом

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал ритуальное подношение в храм Ясукуни, который часто ассоциируется с японским милитаризмом, в честь начавшегося религиозного праздника. Об этом сообщает телеканал NHK.

Журналисты сообщают, что в честь весенних храмовых праздников, которые начались 21 апреля и пройдут в этом году три дня, от имени премьер-министра в храм Ясукуни было направлено ритуальное подношение в виде деревца сакаки (клейеры японской) в горшке, украшенном двумя красными лентами и надписью: «От премьер-министра Фумио Кисиды».

Традиционно такое подношение представляет собой два небольших постамента с лентами пяти цветов, которые венчает веточка клейеры японской. На правом украшении должно находиться ритуальное зеркало и магатама – символическое украшение, а на левом – меч. Эти три предмета совпадают с символами императорской власти.

Такое же подношение Кисида сделал и в предыдущие два года на посту премьер-министра. При этом Кисида, как и его предшественники на посту главы правительства Синдзо Абэ и Ёсихидэ Суга, воздержится от личного посещения храма.

Однако министр по делам восстановления экономики Ёситака Синдо посетил храм лично.

В прошлом году МИД России осудил очередное паломничество японских политиков в храм Ясукуни.

Ранее в японском Токио стартовал сезон цветения сакуры.