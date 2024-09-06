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Китайцев оскорбили действия посла Украины в Японии

Китайцы назвали неуважением посещение храма Ясукуни послом Украины

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Global Look Press

Китайские интернет-пользователи раскритиковали посла Украины в Японии Сергея Корсунского за посещение храма Ясукуни в Токио. Об этом пишет издание South China Morning Post.

Вечером 3 сентября посольство Украины в Японии опубликовало в X три фотографии посещения Корсунским в Токио синтоистского храма Ясукуни. Во многих странах Азии этот храм имеет негативные ассоциации. Он считается символом японского милитаризма.

Украинское посольство подписало фотографию словами «Чтим погибших за родину героев», что вызвало у китайцев немало вопросов.

Посвященный украинскому дипломату хештег за сутки набрал 86,8 млн просмотров в китайской социальной сети Weibo. Большая часть пользователей оставляли гневные комментарии.

Незадолго до этого депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что Япония является единственной страной — участницей «Большой семерки» (G7), которая не поставляла Украине оружия, и поэтому может стать посредником в урегулировании конфликта с Россией.

Ранее в Японии заявили, что Украина может распасться на три части.

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