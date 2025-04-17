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Украина захотела контролировать Запорожскую АЭС вместе с США

Министр энергетики Галущенко: Украина заинтересована контролировать ЗАЭС с США
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Украина готова контролировать Запорожскую АЭС вместе с Соединенными Штатами, поскольку если контроль над объектом сохранит Россия, это якобы разрушит доверие к атомной энергетике и «приблизит новую катастрофу». С таким утверждением выступил министр энергетики Герман Галущенко, пишет «РБК-Украина».

Комментируя идею президента США Дональда Трампа о совместном контроле над станцией, он заявил, что стороны имеют «общую заинтересованность» в возвращении ЗАЭС под управление Украины.

«Она может принести новые возможности для сотрудничества между нами, например, когда речь идет об экспорте электроэнергии. Кроме того, мы будем нуждаться в большем количестве электричества для любого проекта, который может быть имплементирован в Украине, вместе с Соединенными Штатами. Нам нужно больше электричества для масштабного восстановления страны, и это очень важно», — сказал Галущенко.

До этого генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев назвал «ненаучной фантастикой» вариант с якобы возможной передачей Запорожской АЭС под управление США. По словам Лихачева, это российский объект, находящийся на территории России.

Ранее МИД РФ назвал невозможной передачу контроля над ЗАЭС другой стране.

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