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Слуцкий назвал «кривым зеркалом» реакцию Зеленского на пасхальное перемирие

Депутат Слуцкий: Киев обещал зеркальные действия, но зеркало оказалось кривым
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Petrov Sergey/Global Look Press

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий раскритиковал заявление Владимира Зеленского о «зеркальном ответе» на пасхальное перемирие. Об этом он написал в своем Telegram-канале, сославшись на данные Минобороны РФ.

Слуцкий отметил, что Зеленский, «обвиняя РФ в нарушениях», сам предложил 30-дневный мораторий на удары по гражданской инфраструктуре, что парламентарий назвал «попыткой предстать миротворцем перед Западом».

«Зеленский обещал действовать зеркально в ответ на объявленное президентом России пасхальное перемирие, но зеркало оказалось кривым. Веры властям Киева нет — врать и переводить стрелки стало их политическим кредом. Решение о продлении перемирия принимает только верховный главнокомандующий РФ», — подчеркнул Слуцкий.

Режим пасхального перемирия, действовавший в зоне СВО с 19 по 21 апреля, завершился. Перемирие было объявлено 19 апреля по инициативе президента России. Согласно заявлению Минобороны РФ, все группировки войск строго соблюдали режим прекращения огня, оставаясь на занятых позициях. Однако, как уточнили в ведомстве, украинские формирования за время перемирия предприняли 444 обстрела, 900 ударов БПЛА и атаковали позиции в ДНР, а также приграничные регионы России.

Ранее в США назвали возможные последствия несоблюдения Украиной пасхального перемирия.

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