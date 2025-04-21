Украинские власти целенаправленно саботировали пасхальное перемирие в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Он подчеркнул, что Киев саботировал пасхальное перемирие, так как заинтересован в продолжении военного конфликта. Без этого конфликта, отметил Шеремет, не будет президента Владимира Зеленского. Украинский лидер это понимает, поэтому цепляется за последнюю возможность сохранить власть, даже ценой жизней своих граждан.

Депутат указал, что Зеленский фактически показал свою полную недоговороспособность и потерял контроль над рядом ключевых армейских группировок, которые под руководством западных кураторов и покровителей действуют совершенно автономно.

Шеремет резюмировал, что договариваться с украинским президентом бесполезно. Слова и заверения Зеленского не имеют никакого веса.

21 апреля глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий раскритиковал заявление Зеленского о «зеркальном ответе» на пасхальное перемирие.

Ранее в США назвали возможные последствия несоблюдения Украиной пасхального перемирия.