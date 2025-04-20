В США назвали возможные последствия несоблюдения Украиной пасхального перемирия

Глава Белого дома Дональд Трамп может воспользоваться несоблюдением Киевом пасхального перемирия, чтобы выйти из мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом РИА Новости заявил профессор Корнеллского университета Ричард Бенсел.

По его словам, предсказать реакцию президента США на какое-либо событие крайне сложно. Однако Трамп вполне может расценить отказ от соблюдения пасхального перемирия как возможность полностью выйти из мирного процесса

Бенсел отметил, что объявление российским лидером Владимиром Путиным пасхального перемирия поставило Киев перед сложным выбором, так как его соблюдение украинской стороной легитимизировало бы участие Москвы в мирных переговорах, против чего выступает Украина.

При этом, подчеркнул эксперт, несоблюдение Киевом перемирия может создать впечатление, что Украина препятствует мирному процессу, в то время как Соединенные Штаты и европейские страны хотят как можно завершить конфликт.

По словам Бенсела, президент России поставил Украину между молотом и наковальней.

Эксперт отметил, что более или менее прочное прекращение огня между РФ и Украиной сейчас представляется маловероятным.

20 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Госдепа США о возможном продлении режима прекращения огня между Россией и Украиной после Пасхи, заявила, что украинская сторона нарушала пасхальное перемирие, используя для ударов американские HIMARS.

Ранее Путин поздравил российских бойцов со светлым праздником Пасхи и объявил пасхальное перемирие из «гуманитарных соображений».