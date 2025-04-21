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В Китае оценили динамику отношений с Россией

Посол Чжан заявил о постоянном укреплении отношений России и Китая
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Отношения России и Китая становятся все более зрелыми, прочными и стабильными под руководством президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, заявил в интервью «Газете.Ru» посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

«Под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента Путина китайско-российские отношения становятся зрелыми, прочными и стабильными, постоянно укрепляется политическое взаимодоверие, уплотняются стратегические координации, углубляются практическое сотрудничество и гуманитарный обмен. Все это эффективно способствует национальному возрождению и защите общих интересов двух стран», — сказал Чжан.

Дипломат напомнил, что с начала 2024 года лидеры стран дважды провели стратегические переговоры, а взаимодействие между правительствами, парламентами и партиями остается плотным.

Он также указал, что товарооборот Москвы и Пекина достиг $244,8 млрд, увеличившись на 1,9%. Кроме того, Россия является крупнейшим поставщиком нефти и газа в Китай, напомнил посол. Государства развивают сотрудничество в торговле и экономике, инвестициях, энергетике, авиации и космонавтике, подчеркнул Чжан.

«Стратегическое взаимодействие между Китаем и Россией, основанное на взаимопомощи и поддержке, установило образец отношений нового типа между великими державами. В высокой степени совпадают позиции сторон по целому ряду важных вопросов, таких как многополярность мира, экономическая глобализация, демократизация международных отношений», — подытожил посол.

До этого президент России Владимир Путин рассказал, что удовлетворен динамикой развития российско-китайских отношений.

Ранее в МИД заявили о важности визита Си Цзиньпина на 80-летие Победы.

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