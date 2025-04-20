Российский сенатор дал Рютте совет прислушаться к словам спецпосланника Трампа об Украине

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте должен обратить внимание на заявление специального представителя президента США Кита Келлога о позиции Вашингтона по вступлению Украины в НАТО. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда РФ по информационной политике Алексей Пушков.

Келлог, отметил сенатор, опроверг недавние слова Рютте, заявившего в Одессе, что вступление Украины в Альянс по-прежнему стоит на повестке дня и к нему вернутся после установления мира. Спецпредставитель президента США отметил, что членство Киева в НАТО не рассматривается, и Украина не станет частью Альянса. До этого об этом не раз говорил президент Трамп.

В связи с этим Пушков указал, что генсеку НАТО следует ознакомиться с заявлением Келлога и «перестать уже валять дурака».

15 апреля Рютте заявил, что вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским посетил Одессу. Генеральный секретарь НАТО назвал непоколебимой поддержку Киева Североатлантическим альянсом.

Ранее США решили уйти из ключевого центра поддержки Украины.