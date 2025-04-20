Бизнесмен заявил, что санкции мало влияют на поставки кофе в Россию

Санкционные ограничения не оказывают значительного влияния на импорт кофе в Россию, однако создают сложности с проведением платежей. Об этом заявил коммерческий представитель компании Stellar Beans Франсис Давид в беседе с РИА Новости.

«В кофейной индустрии есть нюансы, но санкции не критично повлияли на поставки. Основные трудности связаны с транзакциями, однако наш опыт импорта других товаров помогает избежать барьеров. Мы уже адаптировали логистику и платежные схемы. Для кофе нет непреодолимых препятствий», — пояснил Давид.

В марте сообщалось, что российские производители начали закупать кофейное сырье по новым расценкам, соответствующим «экстремально высоким» биржевым показателям мирового рынка. Это в разы повышает себестоимость кофе, а компенсировать ее хорошей урожайностью из-за сложных погодных условий не удается, рассказал гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. На этом фоне в ближайшее время кофе продолжит дорожать, предупредил он.

Ранее эксперт дал прогноз, какие иностранные компании первыми вернутся в Россию.