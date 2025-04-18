Макрон анонсировал следующий этап переговоров по Украине

Следующий этап мирных переговоров по решению конфликта на Украине состоится в Лондоне в конце апреля. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Совершенно ясно, что все мы разделяем одно и то же стремление к миру. С самого начала мы поддерживали предложение президента США Дональда Трампа положить конец конфликту на Украине как можно скорее», — подчеркнул он.

Европейские страны включились в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. 17 апреля в Париже состоялись встречи в разных составах с участием США, лидеров Евросоюза, Великобритании и украинской делегации. Елисейский дворец назвал переговоры «продуктивными и конструктивными», а Эммануэль Макрон пообещал «удвоить усилия» для достижения мира. Госдепартамент передал участникам переговоров и России «контуры прочного и долгосрочного мира», а Москва выразила готовность к продолжению контактов с США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдепе прокомментировали встречу в Париже по Украине.