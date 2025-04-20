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Иран и США продолжат переговоры в Женеве и Омане

Guardian: следующие два раунда переговоров США и Ирана пройдут в Женеве и Омане
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vchal/Shutterstock/FOTODOM

На следующей неделе в Женеве состоится очередной раунд переговоров между Ираном и США, а через неделю они продолжатся в Омане. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на свои источники.

Согласно информации издания, первые официальные переговоры между США и Ираном запланированы в Женеве.

«Дальнейшие формальные переговоры пройдут <...> в Женеве, за ними последует еще одна дипломатическая встреча на высоком уровне на следующих выходных в Омане», — говорится в статье.

Накануне в Риме завершился второй раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. По информации МИД Омана, в следующем раунде переговорах стороны обсудят соглашение, предполагающее полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций, при этом сохраняющее за Тегераном право на развитие мирной атомной энергетики.

Ранее в администрации Трампа оценили переговоры с Ираном в Риме.

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