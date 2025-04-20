Трамп воспользовался Пасхой для критики политических оппонентов

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на своих политических противников в пасхальном обращении. Заявление опубликовано на странице главы Белого дома в Truth Social.

Трамп «с большой любовью, искренностью и нежностью» пожелал счастливой Пасхи всем «крайне левым безумцам», стремящимся вернуть в США опасных преступников.

По мнению американского президента, сотрудники правоохранительных органов и судьи, которые позволяют продолжаться «злостной атаке» на страну, являются «слабыми и неэффективными».

Трамп утверждает, что в бесконтрольной миграции виноват экс-президент США Джо Байден.

16 апреля Байден резко раскритиковал действующую администрацию во время выступления в Чикаго.

По словам экс-президента США, команда Трампа «ломает все подряд». За всю речь он ни разу не назвал своего преемника по имени, использовав словосочетание «этот парень».

Ранее в США подсчитали расходы на борьбу с мигрантами.