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Кандидат в президенты Польши попал в скандал из-за поддержки Путина

Кандидат в президенты Польши Мацяк защитил Путина в прямом эфире
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portal wloclawek/wikimedia

Кандидат в президенты Польши Мацей Мацяк выступил в защиту российского президента Владимира Путина в прямом эфире и угодил в скандал. Трансляцию вел интернет-портал wPolityce.

Во время выступления Мацяк раскритиковал спикера польского парламента Шимона Головню, который «позволил себе оскорбительные высказывания» в адрес российского лидера. По мнению кандидата в президенты, подобные заявления могут негативно повлиять на отношения Варшавы и Москвы.

В ответ на это Головня уточнил у Мацяка, получает ли он вознаграждение от Путина или работает на него безвозмездно.

16 апреля президент Польши Анджей Дуда назвал «школой советской дезинформационной пропаганды» заявление главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что Польша и Прибалтика пострадают первыми в случае нападения НАТО на Союзное государство, включающее Россию и Белоруссию.

До этого директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что в случае агрессии НАТО против Союзного государства ущерб будет нанесен всему альянсу. По словам главы СВР, Польша и страны Прибалтики «отличаются высокой агрессивностью, во всяком случае на словах».

Ранее кандидат в президенты Польши поинтересовался у избирателя, «платят ли ему русские»

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