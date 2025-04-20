Зеленский призвал Fox News давить на Москву, а не вести оттуда прямые трансляции

Президент Украины раскритиковал американский телеканал Fox News, который обозначил Киев как часть России, транслируя пасхальную церемонию из храма Христа Спасителя. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Стоит транслировать не службы из Москвы, а давить на Москву, чтобы они действительно пошли на полное прекращение огня и сохранили его минимум на 30 дней после Пасхи, чтобы дать шанс дипломатии», — сказал Зеленский.

До этого в эфире Fox News Киев был обозначен как часть России во время трансляции пасхальной службы. Ошибка была замечена в бегущей текстовой строке эфира. Спустя некоторое время ее исправили. Как отметило украинское издание «Страна.ua», телеканал транслировал службу из храма Христа Спасителя в Москве около 30 минут.

После этого официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий призвал телеканал Fox News извиниться за обозначение Киева как части России.

«Если это была ошибка, а не сознательное политическое заявление, то следует извиниться и расследовать, кто эту ошибку совершил», — подчеркнул дипломат.

Ранее в Госдуме назвали Зеленского «антихристом», узурпировавшим власть на Украине.