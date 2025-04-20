Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ООН раскрыли, сколько еще Украина сможет воевать с РФ

Мельник: Украина может продолжать конфликт до 2029 года, но при помощи Запада
close
Global Look Press

Украина сможет продолжать военный конфликт с Россией до 2029 года, но при условии, если европейские союзники возьмут на себя все затраты. Об этом заявил украинский представитель при ООН Андрей Мельник, говорится в Telegram-канале агентства УНИАН.

«Украина сможет продолжать войну до 2029 года, если Германия и другие союзники возьмут на себя финансирование украинской армии», — отметил Мельник.

До этого газета The Times написала, что Европе придется увеличить помощь Украине и заполнить пропасть, которая возникнет, если Вашингтон откажется дальше поддерживать Киев.

При этом автор публикации указывает на то, что планы американского президента Дональда Трампа по прекращению боевых действий на Украине пока не увенчались успехом. Однако последняя помощь от Вашингтона Киеву, как следует из статьи, действительно застопорилась после прихода к власти республиканца. Последний пакет военной помощи Украина получала от США еще при администрации Джо Байдена, пишет The Times.

Ранее журналист Боуз заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией, несмотря на помощь ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами