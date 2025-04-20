Мельник: Украина может продолжать конфликт до 2029 года, но при помощи Запада

Украина сможет продолжать военный конфликт с Россией до 2029 года, но при условии, если европейские союзники возьмут на себя все затраты. Об этом заявил украинский представитель при ООН Андрей Мельник, говорится в Telegram-канале агентства УНИАН.

«Украина сможет продолжать войну до 2029 года, если Германия и другие союзники возьмут на себя финансирование украинской армии», — отметил Мельник.

До этого газета The Times написала, что Европе придется увеличить помощь Украине и заполнить пропасть, которая возникнет, если Вашингтон откажется дальше поддерживать Киев.

При этом автор публикации указывает на то, что планы американского президента Дональда Трампа по прекращению боевых действий на Украине пока не увенчались успехом. Однако последняя помощь от Вашингтона Киеву, как следует из статьи, действительно застопорилась после прихода к власти республиканца. Последний пакет военной помощи Украина получала от США еще при администрации Джо Байдена, пишет The Times.

Ранее журналист Боуз заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией, несмотря на помощь ЕС.