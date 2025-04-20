На Украине на фоне слухов о выборах по меньшей мере две политические силы на Украине выступают против президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.
В то же время, отмечает агентство, единоличная власть и давление на оппозицию со стороны Зеленского отталкивает даже западных друзей.
Британский журнал The Economist отмечает, что политическая уязвимость власти Украины может оказаться даже опаснее военной. Некомпетентность и коррупция, добавляет издание, подрывают международную поддержку. При этом демократии Европы все труднее объяснять обществу, почему они поддерживают фактически единоличную власть Зеленского.
«Пока западные средства массовой информации и европейские лидеры восхваляют Зеленского и делают из него героя, мы чувствуем себя в ловушке», — приводит издание слова редактора одного из украинских медиа Юлии Мостовой.
До этого бразильская газета O Globo сообщила, что президент США Дональд Трамп и бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва презирают президента Украины Владимира Зеленского, а к российскому лидеру Владимиру Путину относятся с пиететом.
Ранее Зеленскому сообщили о последнем шансе на мир с Россией.