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Песков обвинил Украину в нежелании «отвечать за слова»

Песков: РФ на переговорах по Украине будет учитывать дефицит суверенитета Киева
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Российская сторона во время будущих переговоров по украинскому вопросу будет учитывать дефицит суверенитета страны и ее нежелание «отвечать за слова». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в Telegram-канале.

«Делаешь вывод, что эта страна, наверное, не настолько может отвечать за свои слова. И каждый раз нужно делать определенную корректировку, договариваясь с ними, на дефицит суверенности и на дефицит доверия к ним, который никуда уже не денется», — заявил он.

Таким образом Песков ответил на вопрос журналиста о том, каким образом будет действовать Москва в ситуации, когда сторона переговоров не выполняет даже подписанные договоренности.

В ходе этого же интервью Песков отметил, что российская сторона будет учитывать прежний обман со стороны западных государств при формировании позиции на будущих переговорах.

Также пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа свидетельствует, что Москва и Вашингтон теперь будут решать проблемы посредством диалога.

Ранее в Кремле заявили, что Трамп может приехать в Россию в любой момент.

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