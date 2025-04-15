Лавров рассказал о вкладе стран Латинской Америки в победу над нацистами

Латиноамериканские государства внесли свой вклад в победу над нацистами во Второй мировой войне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

Министр посетил выставку «Юбилейный год: от Мексики до Аргентины» и отметил, что на ней представлен стенд о вкладе стран Латинской Америки и Карибского бассейна в разгром армий Германии, Италии и Японии.

Он привел в пример бразильский экспедиционный корпус, который сражался с вермахтом и итальянскими солдатами, и мексиканских летчиков, воевавших против Японии. Лавров выразил признательность партнерам России в Латинской Америке за позицию по поводу недопустимости героизации нацизма и фальсификации истории.

На празднование 80-летия Победы в Москву приедут многие лидеры государств, включая страны Латинской Америки. Так, в российской столице ждут президента Таджикистана Эмомали Рахмона, председателя КНР Си Цзиньпина, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву и главу Кубы Мигеля Диас-Канеля.

Ранее в Армении оспорили слова Каллас о параде Победы в Москве.