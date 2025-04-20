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В МИД заявили, что Украина не способна даже на 30 часов перемирия

Мирошник: Киев демонстрирует, что не способен даже на 30 часов прекратить огонь 
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Украина, нарушив пасхальное перемирие, показывает, что не может прекратить огонь даже на 30 часов. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live».

Он отметил, что украинская сторона «пыталась забыть» про 30-дневный режим прекращения огня по энергообъектам, а сейчас 30-часовое перемирие проходит «очень тяжело».

«Они на протяжении прошлой недели все время пытались вспомнить о том, как настойчиво предлагали ввести такой режим прекращения огня, но никогда его не выполняли», — сказал Мирошник.

Посол считает, что Украина пока не в состоянии пойти на перемирие и прекратить огонь.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 20 апреля нанесли удар по Донецку.

Незадолго до этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что с начала пасхального перемирия ВСУ несколько раз атаковали регион. По словам главы области, на ряде участков при этом стоит тишина и обстрелы не ведутся, что означает, что даже среди украинских военнослужащих есть те, кто услышал призыв к перемирию.

Ранее в ООН прокомментировали пасхальное перемирие на Украине.

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