В МИД заявили, что Украина не способна даже на 30 часов перемирия

Украина, нарушив пасхальное перемирие, показывает, что не может прекратить огонь даже на 30 часов. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live».
Он отметил, что украинская сторона «пыталась забыть» про 30-дневный режим прекращения огня по энергообъектам, а сейчас 30-часовое перемирие проходит «очень тяжело».
«Они на протяжении прошлой недели все время пытались вспомнить о том, как настойчиво предлагали ввести такой режим прекращения огня, но никогда его не выполняли», — сказал Мирошник.
Посол считает, что Украина пока не в состоянии пойти на перемирие и прекратить огонь.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 20 апреля нанесли удар по Донецку.
Незадолго до этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что с начала пасхального перемирия ВСУ несколько раз атаковали регион. По словам главы области, на ряде участков при этом стоит тишина и обстрелы не ведутся, что означает, что даже среди украинских военнослужащих есть те, кто услышал призыв к перемирию.
Ранее в ООН прокомментировали пасхальное перемирие на Украине.