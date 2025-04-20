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В МИД заявили, что Россия сохраняет ведущие позиции в цифровизации

МИД: Россия сохраняет ведущие позиции в цифровизации, несмотря на санкции
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Россия, несмотря на попытки взломов оборудования, ограничения на передачу технологий и санкционные ограничения, сохраняет ведущие мировые позиции в цифровизации. Об этом РИА Новости сообщил заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Вершинин.

Он отметил, что РФ «в минувшие годы столкнулась с беспрецедентной вредоносной кампанией, давлением на российские компьютерные сети, курируемой извне компьютерной преступностью».

«Россия не только обеспечила целостность и защищенность критической информационной инфраструктуры, но и уверенно сохраняет ведущие мировые позиции в цифровизации», — сказал Вершинин.

Он добавил, что запущенные правительством программы по замещению иностранных информационно-коммуникационных технологий дают результат.

«Мы готовы делиться с партнерами опытом защиты суверенитета в информационном пространстве», — подчеркнул замглавы МИД России.

До этого американский бизнесмен сравнил технологическое развитие городов США и России.

Ранее Песков назвал Москву одним из лучших городов мира.

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