В МИД заявили, что Россия сохраняет ведущие позиции в цифровизации

Россия, несмотря на попытки взломов оборудования, ограничения на передачу технологий и санкционные ограничения, сохраняет ведущие мировые позиции в цифровизации. Об этом РИА Новости сообщил заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Вершинин.
Он отметил, что РФ «в минувшие годы столкнулась с беспрецедентной вредоносной кампанией, давлением на российские компьютерные сети, курируемой извне компьютерной преступностью».
«Россия не только обеспечила целостность и защищенность критической информационной инфраструктуры, но и уверенно сохраняет ведущие мировые позиции в цифровизации», — сказал Вершинин.
Он добавил, что запущенные правительством программы по замещению иностранных информационно-коммуникационных технологий дают результат.
«Мы готовы делиться с партнерами опытом защиты суверенитета в информационном пространстве», — подчеркнул замглавы МИД России.
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