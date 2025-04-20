Токаев поздравил соотечественников с праздником Пасхи

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил своих соотечественников с праздником Пасхи. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что христианство играет важную роль в жизни общества Казахстана, продвигая высокие гуманистические идеалы.

«Христианство, как и другие религии, играет важную роль в жизни нашего общества. Пасхальные традиции издревле содействуют сохранению семейных ценностей и укреплению сплоченности и солидарности народа, призывают людей к добру и согласию», — сказал Токаев в своем поздравлении.

Он подчеркнул, что светлый праздник Пасхи олицетворяет духовное обновление и очищение, вселяя надежду и радость в сердца верующих. Токаев назвал символичным то, что в этом году Пасха празднуется в один день православными, католиками и протестантами по всему миру.

«Общенациональное единство, взаимопонимание и гармония между представителями всех этносов и конфессий будут надежной основой устойчивого прогресса Казахстана», — указал президент страны.

Токаев пожелал всем жителям республики здоровья, благополучия и успехов в созидательных начинаниях.

До этого президент Абхазии Бадра Гунба поздравил соотечественников и всех православных христиан с Пасхой.

Ранее стало известно, во сколько россиянам обходится празднование Пасхи.